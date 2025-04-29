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Kepçe operatörü hayatının şokunu yaşadı! İş makinesine yılanlar takıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kepçe operatörü, kazı sırasında 2,5 metrelik dört yılanla karşılaştı. İş makinesinin kepçesinde takılan yılanlardan biri yaralanırken, 4 yılanın kendiliğinden alandan uzaklaştığı belirtildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iş makinası ile çalışan operatörün karşısına 4 tane 2,5 metrelik yılan çıktı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğlen saatlerinde şantiye alanında bir kepçe operatörü kazı yaptığı esnada, boyları 2,5 metreyi aşkın biri sarı yılan, diğer üç tanesi Hazer yılanı olmak üzere 4 tane yılan iş makinesinin kepçesine takıldı.

Kepçe operatörü hayatının şokunu yaşadı! İş makinesine yılanlar takıldı

4 YILAN KENDİLİĞİNDEN UZAKLAŞTI

Kazı esnasında yılanlardan birini istemeden yaraladıklarını belirten operatör, zehirsiz olan 4 yılanın kendiliğinden alandan uzaklaştığını belirtti.

Kepçe operatörü hayatının şokunu yaşadı! İş makinesine yılanlar takıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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