Kepçe operatörü hayatının şokunu yaşadı! İş makinesine yılanlar takıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iş makinası ile çalışan operatörün karşısına 4 tane 2,5 metrelik yılan çıktı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğlen saatlerinde şantiye alanında bir kepçe operatörü kazı yaptığı esnada, boyları 2,5 metreyi aşkın biri sarı yılan, diğer üç tanesi Hazer yılanı olmak üzere 4 tane yılan iş makinesinin kepçesine takıldı.

4 YILAN KENDİLİĞİNDEN UZAKLAŞTI

Kazı esnasında yılanlardan birini istemeden yaraladıklarını belirten operatör, zehirsiz olan 4 yılanın kendiliğinden alandan uzaklaştığını belirtti.