Kenya'da sel felaketi: 10 ölü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. - NAİROBİ

