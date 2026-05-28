Kenya'da kız lisesinde yangın: 10 ölü

Kenya'nın Nakuru kentindeki Utumishi Kız Akademisi yurdunda çıkan yangında en az 10 öğrenci hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kenya'nın Nakuru kentindeki Utumishi Kız Akademisi adlı lisenin yurt bölümünde yerel saatle 01.00'da yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, aileler okula akın etti. Yangında, en az 10 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kenya'da 2024'te Nyeri kentindeki yatılı bir ilkokulda çıkan yangında 21 öğrenci hayatını kaybetmişti. - NAİROBİ

