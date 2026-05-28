Kenya'da kız lisesinde yangın: 10 ölü

Kenya'da kız lisesinin yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Kenya'nın Nakuru kentindeki Utumishi Kız Akademisi adlı lisenin yurt bölümünde yerel saatle 01.00'da yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, aileler okula akın etti. Yangında, en az 10 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kenya'da 2024'te Nyeri kentindeki yatılı bir ilkokulda çıkan yangında 21 öğrenci hayatını kaybetmişti. - NAİROBİ

