Haberler

Kenya'da Düşen Uçakta 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'nın Mombasa yakınlarında düşen uçakta, 8'i Macar, 2'si Alman toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak, safari kampına gitmek üzere havalanmıştı.

Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde düşen küçük uçakta ölen 11 kişiden 8'inin Macaristan, 2'sinin ise Almanya vatandaşı olduğu açıklandı.

Kenya'da bugün yerel saatle 08.30 sıralarında düşen uçağa ilişkin detaylar belli oldu. Havayolu şirketi Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında düşen uçaktaki yolcuların turist olduğu bildirildi. Açıklamada, Diani Havaalanı'ndan Maasai Mara Milli Parkı içindeki safari kampına gitmek üzere havalanan uçağın 10 yolcu taşıdığı, yolculardan 8'inin Macar, 2'sinin Alman, pilotun ise Kenyalı olduğu aktarıldı. Havayolu açıklamasında, "Ne yazık ki, kurtulan olmadı" diye konuştu.

Kenya medyası, uçaktaki kişilerin cesetlerinin tanınamayacak şekilde yandığını aktardı. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.