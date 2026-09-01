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Karabük'te Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Karabük'te Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 metrekare alan zarar görürken, olay yerinde bulunan sigara paketi ve çakmak polisin incelemesine konu oldu.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde sigara paketi ve çakmak bulan polis ekipleri olayla ilgil incleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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