Kene Isırması Sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 75 yaşındaki Niyazi D., kene ısırması sonrası yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhane'nin Kelkit'in ilçesinde yaşayan bir kişi, kene ısırması sonucu yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kelkit'in Deredolu beldesinde yaşayan Niyazi D. (75) tarlada çalışırken kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra fenalaşan adam, yüksek ateş ve kanama şikayetleri ile Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecine rağmen Niyazi D. hayatını kaybetti.

Niyazi D.'nin cenazesi, dün öğle saatlerinde Deredolu beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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