Haberler

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon 300 bin liralık vurgun yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kendisini başkomiser ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon 300 bin lira dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran T.B., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirtti. Şüphelilerin kendilerini "başkomiser ve cumhuriyet savcısı" olarak tanıttıklarını aktaran müşteki, kimliğinin bir suçta kullanıldığının söylendiğini belirtti. T.B., yapılan yönlendirme ile yaklaşık 3 milyon 300 bin lira değerindeki dövizi elden teslim ettiğini söyledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık olayının şüphelisi İ.H.D., il dışında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ve SIM kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

