Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı

Kastamonu'da 15 yaşındaki genç, kendisine sigar vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı.

Kastamonu'da 15 yaşındaki genç, kendisine sigar vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şahıs tutukandı.

Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.Ş.A., akrabası olan E.B.'den (17) sigara istedi. Olumsuz yanıt alan H.Ş.A., duruma sinirleyerek E.B.'yi bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan H.Ş.A., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., tutuklandı. - KASTAMONU