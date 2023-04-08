Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı

Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da 15 yaşındaki genç, kendisine sigar vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı.

Kastamonu'da 15 yaşındaki genç, kendisine sigar vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şahıs tutukandı.

Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.Ş.A., akrabası olan E.B.'den (17) sigara istedi. Olumsuz yanıt alan H.Ş.A., duruma sinirleyerek E.B.'yi bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan H.Ş.A., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title