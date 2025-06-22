Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Yunus Yağçı, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adam ailesi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir kendisinden haber alınamayan Yunus Yağçı, oturduğu yere giden ailesi tarafından hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yunus Yağçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Yağçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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