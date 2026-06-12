Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheli otobüste yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 500 gram altın ve 170 bin lira dolandıran şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran'da telefonla aranan bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan 500 gram altın ile 170 bin lirayı kapısına gelen kişiye teslim etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bursa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Gölcük Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda, adrese gelerek altın ve paraları teslim alan şüphelinin S.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli S.K., 11 Haziran'da Gebze ilçesinde bindiği yolcu otobüsüyle Bursa'ya seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı