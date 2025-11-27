Haberler

Kendini Kaçırılmış Gibi Gösteren Şahıs, Ailesinden Fidye İstedi

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, İ.E. isimli bir şahıs ailesine fidye talebinde bulunarak kendini kaçırılmış gibi gösterdi. Polis, İ.E.'yi, sahte altınların teslimi sırasında yakaladı. İ.E., borçları nedeniyle böyle bir eyleme giriştiğini itiraf etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kendini kaçırılmış gibi gösteren şahıs, ailesinden 8 adet cumhuriyet altın istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde İ.E., ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, ihbarın ardından arama ve soruşturma çalışması başlattı. Kısa süre sonra aileye, İ.E.'nin kendi telefonundan "Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin" şeklinde mesaj gönderdi. Bunun üzerine aile durumu tekrar polise bildirdi. Mesajların geldiği hat teknik takibe alındı, fiziki izleme başlatıldı. Polis koordinesinde bir kuyumcudan temin edilen sahte 8 cumhuriyet altını aileye verildi. Fidye isteyen kişi, altınların Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan metruk bir eve bırakılmasını istedi. Aile altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de bölgede gizli önlem aldı. Altınları almaya gelen kişi yakalandığında, şüphelinin kayıp olarak aranan İ.E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E.'nin emniyetteki ifadesinde, borçları nedeniyle bu yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli hakkında "suç uydurma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
