Kendiliğinden yetişen 5 bin 340 kök kenevir bitkisi imha edildi - Haberler

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Kendiliğinden yetişen 5 bin 340 kök kenevir bitkisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendiliğinden yetişen 5 bin 340 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde 5 bin 340 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde 5 bin 340 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Vera ile birlikte narkotik tespit ve değerlendirme planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde; arazide kendiliğinden yetişmiş, boyları 1 ve 1.5 metre arasında değişen 5 bin 340 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi.

Kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sökülerek yakılmak suretiyle imha edildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Ardahan Posof 3. Sayfa Haberler

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