Kemalpaşa'da Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Kemalpaşa'da Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halindeki bir tırın yanması sonucu oluşan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde Kemalpaşa istikametine seyreden ve plakası belirlenemeyen tırın fren diskleri yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tırın motor kısmını sararken tır sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek uzaklaştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle tırdaki ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle Kemalpaşa-Torbalı yolu jandarma ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları başlatılırken yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

Erdoğan, Özel'e resti çekti: Elinde görüntü varsa, mahkemeye versene
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı

Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.