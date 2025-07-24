Kemalpaşa'da Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde Kemalpaşa istikametine seyreden ve plakası belirlenemeyen tırın fren diskleri yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tırın motor kısmını sararken tır sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek uzaklaştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle tırdaki ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle Kemalpaşa-Torbalı yolu jandarma ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları başlatılırken yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. - İZMİR