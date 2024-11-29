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Kemalpaşa'da Freni Boşalan Kamyon 7 Araçla Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Kemalpaşa'da Freni Boşalan Kamyon 7 Araçla Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazarköy kavşağında saat 18.30 sıralarında Dede G. idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31), Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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