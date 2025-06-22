Kelkit'te Ters Yönde Seyreden Araçlara 18 Bin TL Ceza

Kelkit'te Ters Yönde Seyreden Araçlara 18 Bin TL Ceza
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ters yönde seyreden iki araç sürücüsüne toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ters yönde seyreden iki araca toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulandı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kelkit ilçesinde ters yönde seyreden iki aracın tespit edildiği belirtildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi kapsamında toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı. Paylaşımda, "Trafikte Kural, Hayattır" mesajıyla sürücülere uyarıda bulunuldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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