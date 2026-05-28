Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle Kelkit Çayı'na düşen 4 arkadaştan 2'si kurtarıldı, kaybolan 2 genç için arama çalışmaları sürüyor. Kazadan önce çekilen son fotoğraf ortaya çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürerken, arkadaş grubunun kazadan kısa süre önce elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri son fotoğraf ortaya çıktı.

Olay, ilçe merkezindeki Park Vadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli bisiklete binen 4 arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na düştü. Akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başarmış, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla bulundukları yerden kurtarıldı. Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Kelkit Çayı boyunca çalışma yürütürken; AFAD ekiplerinin dron ile havadan tarama yaparak botlarla da su yüzeyinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan, 4 arkadaşın kazadan önce elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf da ortaya çıktı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
