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Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Keklik avına çıkan muhtar kalp krizinden öldü

Şanlıurfa'dan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, çıktığı keklik avında kalp krizi geçirdi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Şanlıurfa'dan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, çıktığı keklik avında kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanşehir ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Böğürtlen Mahallesi Muhtarı Nebi Koç (59), daha sonra arkadaşı ile birlikte keklik avına çıktı. Böğürtlen Mahallesi'nin 6 dönemdir muhtarlığını yapan 8 çocuk babası Koç, arazide kalp krizi geçirdi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi, Doğanşehir, Şanlıurfa, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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