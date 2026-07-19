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Kayalıklardan düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kayalıklardan düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kekik toplarken kayalıklardan düşen M.K. (61), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağda kekik toplarken kayalıklardan düşen şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Seydişehir ilçesi Madenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Madenli'deki yayla evine giden M.K. (61), dağda kekik topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, uygun bir alana iniş yapan ambulans helikoptere taşındı. M.K., sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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