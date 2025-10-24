Haberler

Kediyi Kovalamak İçin Araca Zarar Verdiler

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otoparkta kediyi kovalayan üç köpek, park halindeki SUV aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek maddi hasara yol açtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin otoparkında park halindeki SUV aracın altına giren kediyi kovalayan 3 köpek, aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek maddi hasara yol açtı. O anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında önceki gece saat 03.30 sıralarında bir kediyi kovalayan 3 köpek, kedinin park halindeki Toyota Corolla Cross marka SUV aracın altına saklanması üzerine bir süre kedinin çıkmasını bekledi. Kedinin aracın altından çıkmaması üzerine kedinin saklandığı yere ulaşamayan 3 köpek, çeneleri ile aracın plakasını bulunduğu yerden söktü. Ardından köpekler, kedinin bulunduğu yere ulaşmak için aracın sol ön lastiğinin çamurluk davlumbazını dişleri ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Köpekler, kediye ulaşamayınca bir süre sonra otoparktan ayrıldı.Sabah işe gitmek üzere aracının yanına gelen B.K., gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşdı. Vatandaş, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izleyince öğrendi. - TRABZON

