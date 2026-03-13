Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı

İstanbul'da bir şahıs, apartmanda beslenen kediyi ses yapıyor gerekçesiyle darbederek dışarı attı.

ACI İÇİNDE MİYAVLADI

İstanbul'da bir apartman sakini, gürültü yaptığı gerekçesiyle binada bakılan kediyi darbederek dışarı attı. Şahsın hayvana uyguladığı şiddet ve kedinin acı içindeki miyavlamaları, apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine mahalle sakinleri ve hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

