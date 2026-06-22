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Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

Kaybolan kedisini ararken ceset buldu
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İstanbul Sarıyer'de kaybolan kedisini arayan bir vatandaş, metruk bir binada erkek cesedi buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş, erkek cesedi buldu. Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş tarafından merdiven altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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