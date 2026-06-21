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Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak için suya giren 71 yaşındaki Remzi Ömür, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak için suya giren yaşlı adam, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, keçilerini otlatan Remzi Ömür'ün (71) sürüsündeki keçilerden biri sulama kanalına düştü. Keçisini kurtarmak için kanala giren Ömür, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuklar, yaşlı adamın sulama kanalındaki mazgallara takılı halde hareketsiz durduğunu fark ederek durumu büyüklerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Remzi Ömür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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