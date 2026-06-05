Keçiören'de dolu yağışı etkili oldu
Ankara'nın Keçiören ilçesi Sarıbeyler Mahallesi'nde etkili olan şiddetli dolu yağışı zemini beyaza bürüdü, ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşlar çatı ve araçlarını korumak için önlem aldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Sarıbeyler Mahallesi'nde şiddetli bir dolu yağışı yaşandı. Zemini beyaza bürüyen dolu yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı