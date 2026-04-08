Haberler

Keçiören'de kız arkadaşını öldüren genç intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir genç, tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Olayın sebebi henüz bilinmiyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Hüseyin Duran (28) tartıştığı kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu'nu (19) tabanca ile öldürüp, intihar etti.

Olay, 5 Nisan günü sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Duran ve kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Duran, yanında bulunan tabancayla Şahsenem Zoroğlu'nu öldürdü. Duran, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

