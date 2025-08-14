Keçiören'de Gecekonduda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde, boş bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, atıl gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'ndeki boş bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.