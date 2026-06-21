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Ankara'da gece çıkan yangında dükkan, minibüs ve daire zarar gördü

Ankara'da gece çıkan yangında dükkan, minibüs ve daire zarar gördü
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir dükkan, bir minibüs ve bir daire zarar gördü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir dükkan, bir minibüs ve bir daire zarar gördü.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 2000'inci Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ölü ya da yaralının olmadığı yangında bir dükkan, park halindeki bir minibüs ve bir daire zarar gördü.

Olaya dair incelemeler sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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