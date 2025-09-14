Haberler

Kazdağı'nda Tur Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'nda bir tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'nda tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Avcılar kırsal Mahallesi'ndeki Kazdağı Milli Parkı'nda içinde13 kişi bulunan 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüste bulunan yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla Edremit'te bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
