Kazaya karışan tankerin deposu delindi, litrelerce yağ oluk oluk yollara aktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt dolu tanker ile tır çarpıştı. Kaza sonrası tankerin depo vanası kırılınca litrelerce yağ oluk oluk yollara aktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.
Kazaya karışan tankerin deposu delindi, litrelerce yağ oluk oluk yollara aktı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt dolu tanker ile tır çarpıştı. Kaza sonrası tankerin depo vanası kırılınca litrelerce yağ oluk oluk yollara aktı.
Tarihi İpekyolu Aydınlar Tesisi sahasında meydana gelen olayda tanker geri geri manevra yaparken arkadan gelen bir tıra çarptı. Kaza sonrası tankerin akaryakıt depo kısmındaki vana kırıldı, sonrasında binlerce litrelik fiorin yağı caddeye döküldü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gelerek çalışma başlattı.