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Kazakistan’da sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 ölü

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Kazakistan’da "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da feci bir kaza meydana geldi. "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari bir araç, sollama yaptığı sırada kontrolü kaybedilerek aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazakistan Karayolları Ulusal Şirketi QazAvtoJol tarafından yapılan açıklamada, sürücülere hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları, sollama yapmadan önce yol ve trafik durumunu dikkatli şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın tüm detaylarının araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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