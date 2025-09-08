Haberler

Kazada Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Aşağıdana köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden M.T. idaresindeki 37 ABE 008 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 67 DF 617 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada M.T., N.C.T., A.T. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılardan M.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğerleri ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Prensip anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Prensip anlaşmasına varıldı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.