Kazada Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Aşağıdana köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden M.T. idaresindeki 37 ABE 008 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 67 DF 617 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada M.T., N.C.T., A.T. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılardan M.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğerleri ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK