Şehit Jandarma Özgür, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 30 Ekim 2025 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görev yapan jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit olurken, 1 sivil hayatını kaybetti. Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, babaevinin bulunduğu Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanbeyli Yeşilyurt Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Törende büyük hüzün yaşanırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşındı.

Cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, babası Muzaffer Özgür, annesi Ayşe Özgür, kardeşleri Mehmet ve Esra Özgür, askeri erkan, Osmaniye protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE