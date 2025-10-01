Haberler

Şehit Jandarma Özgür, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Özgür, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 30 Ekim 2025 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görev yapan jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit olurken, 1 sivil hayatını kaybetti. Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, babaevinin bulunduğu Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanbeyli Yeşilyurt Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Törende büyük hüzün yaşanırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşındı.

Cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, babası Muzaffer Özgür, annesi Ayşe Özgür, kardeşleri Mehmet ve Esra Özgür, askeri erkan, Osmaniye protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.