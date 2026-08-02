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Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 36 yaşındaki Ozan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 36 yaşındaki Ozan Çatal, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gece saat 00.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 55 UE 122 plakalı otomobil, caddede karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ozan Çatal'a çarptı. Ağır yaralanan Çatal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun Adliyesi'nden emekli Hakkı Çatal'ın oğlu olan Ozan Çatal için bugün Vezirköprü Orta Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Çatal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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