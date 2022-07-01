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Kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi memleketine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi memleketine gönderildi

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi, memleketi Amasya'ya gönderildi.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi, memleketi Amasya'ya gönderildi.

Kars'ın Boğatepe köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş için tören düzenlendi. Kars Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından Jandarma Astsubay Mustafa Gümüş'ün öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından okunan duanın ardından Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandı. Törene Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Çelik, jandarma ve emniyet personeli katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Gümüş Kars 3. Sayfa Haberler

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