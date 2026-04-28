Kazada hafif yaralanan küçük kardeşleri kimse ikna edemedi: Babadan gelen telefonla ambulansa bindiler

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası polis ekipleri, eşine az rastlanır bir ikna çabasına girişti. Kazada yaralanan 3 ve 7 yaşındaki iki kardeş, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını öğrenince ambulansa binmeyi reddetti. Küçük çocukların direnişi, ancak babalarıyla yaptıkları telefon görüşmesiyle son buldu.

Kaza, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki H.K.'nın kullandığı 07 AYE 599 plakalı otomobil ile arkasında 3 yaşındaki kardeşinin bulunduğu ve yabancı uyruklu 7 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki küçük kardeşin bulunduğu elektrikli bisikletin karıştığı kazada, çocuklar şans eseri hafif yaralandı. Ekipler, yaralı kardeşleri hastaneye sevk etmek üzere ambulansa almak istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 7 yaşındaki ağabey ve 3 yaşındaki kardeşi, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını anlayınca ambulansa binmek istemedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan çocuklar, sağlık personelini bir hayli zorladı.

Babalarının sesiyle ikna oldular

Çocukların bu ısrarlı tutumu karşısında çaresiz kalan çevredekiler ve ekipler, çareyi çocukların babasına ulaşmakta buldu. Telefona sarılan görevliler, çocukları babalarıyla görüştürdü. Babalarının, "Siz hastaneye gidin, ben motosikleti alacağım" sözü üzerine sakinleşen iki kardeş, ambulansa bindirilerek hastaneye kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

