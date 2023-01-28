Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Düzce'de ticari taksinin makaslaması sonrasında 2 aracın köprüden şarampole uçması ile meydana gelen kazadan acı haber geldi. Düzce'de ticari taksinin makaslaması sonrasında 2 aracın köprüden şarampole uçması ile meydana gelen kazadan acı haber geldi. Ağır yaralanan 27 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen ticari taksi sürücüsü Ahmet Y., makaslayarak gerçekleştirdiği kazadan acı haber geldi. Trafikte makas attığı esnada önündeki Ş.K. idaresindeki 81 AG 666 plakalı otomobile çarparak köprüden şarampole uçan her iki araçta toplamda 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kazada 81 AG 666 plakalı otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Zakire Durmaz (27), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçeşehir Düzce 3. Sayfa Haberler

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