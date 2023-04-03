Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan taksici tutuklandı

Zonguldak'ta Teoman Duralı Tünelleri'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası gözaltına alınan taksici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 04.30 sıralarında Zonguldak-Kilimli yolu Teoman Duralı 1. Tüneli çıkışında meydana geldi. Bayram Barış S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı ticari taksi, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan yolculardan Ahmet Efe Çalık (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Bayram Barış S. ile diğer yolcu Miraç K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan ticari taksi adeta hurdaya döndü. Taksi sürücüsü Bayram Barış S. bugün adliyeye sevk edildi. Taksici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK