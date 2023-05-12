Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kaza yapan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Ürgüp karayolu üzerinde 38 AHN 168 plakalı BMW marka otomobil ile 50 ZA 349 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil takla atarak ikiye bölünürken olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ekipler ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.