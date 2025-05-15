Kaza Yapan Motosikletliyi Kaskı Kurtardı

Kaza Yapan Motosikletliyi Kaskı Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde çarpmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı. Olay, motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza yapan motosikletliyi kaskı kurtardı

ANTALYA - Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Ferhat Y.'nin kullandığı 07 BHF 267 plakalı motosiklet, 5036 sokağa dönmekte olan Taylan T.'nin kullandığı 07 AFU 600 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.