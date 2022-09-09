Son dakika haberi | Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaldırılması ve güzergahtaki yürüyen vatandaşların çıkarılmasının ardından metrobüs seferleri tekrardan başlatıldı. Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü İSTANBUL - Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaldırılması ve güzergahtaki yürüyen vatandaşların çıkarılmasının ardından metrobüs seferleri tekrardan başlatıldı. Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 42 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kaza yapan metrobüsler olay yerinden kaldırıldı. Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşların da güzergahtan çıkarılmasıyla birlikte metrobüs seferleri tekrardan başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.