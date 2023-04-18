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Kaza yapan araçtaki meşrubatlar yola saçıldı, bir kişi yaralandı

Kaza yapan araçtaki meşrubatlar yola saçıldı, bir kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın içinde bulunan meşrubatlar yola saçıldı, bir kişi ise yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın içinde bulunan meşrubatlar yola saçıldı, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Derince'de Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 FN 690 plakalı Fiat marka hafif ticari aracıyla kavşaktan çıkan Recep Ö., cadde üzerinde seyir halinde olan Ufuk K. idaresindeki 41 PM 995 plakalı Ford marka panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araçta da hava yastığı patladı. Orta kapısı yerinden sökülen panelvan aracın içerisindeki meşrubatlar yola saçıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Recep Ö. (48) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger Fatih 3. Sayfa Haberler

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