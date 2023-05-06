Kaza sonrası zabıta ile vatandaş arasında gerginlik Tekirdağ Çorlu'da bir aracın çarptığı yaya yaşlı kadın yaralandı.

Kaza sonrası zabıta ile vatandaş arasında gerginlik

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir aracın çarptığı yaya yaşlı kadın yaralandı. Kaza sonrası zabıta ekiplerinin duyarsız kaldığını iddia eden bir vatandaş duruma tepki gösterdi.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu Belediyesi karşısında meydana geldi. Mahmut Gazi D. idaresindeki araç, yolda karşıdan karşıya geçen Fatmagül A. (68)'ya çarptı.

Sağlık durumu iyi

Kaza sonrası yere yığılan yaya Fatmagül A. yaralandı. Yaralı vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gergin anlar yaşandı

Öte yandan yarılaya yardım eden bir vatandaş, kaza olayına kayıtsız kaldığını öne sürdüğü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekibine tepki gösterdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.