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Bilecik'te LPG yüklü tır kazasında uyuşturucu aparatı bulundu: Sürücü tutuklandı

Bilecik'te LPG yüklü tır kazasında uyuşturucu aparatı bulundu: Sürücü tutuklandı
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde LPG yüklü tırın traktöre çarptığı kazada, olay yeri incelemesinde tırda ve çevresinde 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ferhat Ö., 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te LPG yüklü tırın traktöre çarptığı kazanın ardından yapılan olay yeri incelemesinde, tırda uyuşturucu aparatı bulundu, sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesi mevkiinde D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. LPG yüklü tırın traktöre çarpması sonucu yaşanan trafik kazasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından tırda ve çevresinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede tır içerisinde ve çevresinde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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