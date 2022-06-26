Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpan otomobil iki dükkan arasına savrulurken, kazada kaldırımda yürüyen yaya da yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yener Ulusoy Bulvarı istikametine hareket eden 07 CRM 72 plakalı araca, A.K. kontrolünde bulunan 07 GE 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada şahsın çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi ile kaldırımda yürüyen yaya C.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan sürücünün hastanede yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken aracı da bağlanarak otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı Koray Uygun şöyle anlattı: "Kırmızı araç önündekine vuruyor. Daha sonra kırmızı araç savrularak buraya düştü. Bu sırada yayaya çarptı." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title