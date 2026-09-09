Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtılar

Adıyaman'da, bir panelvan sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaşadığı kaza sonrası aracı bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgileri Osman Y., idaresindeki 06 EEB 739 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 77 BN 538 plakalı panelvan Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Osman Y., yaralanırken iddialara göre panelvan içerisinde bulunan kimliği belirsiz sürücü ile yanındaki arkadaşı araçlarını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kaza sonrası sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Osman Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden götürüldü. Öte yandan aracı kaza sonrası bırakıp kaçan sürücünün tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı