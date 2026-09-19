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Kayseri Yahyalı'da saman balyalarından çıkan yangın müstakil eve sıçradı

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Kayseri Yahyalı'da saman balyalarından çıkan yangın müstakil eve sıçradı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Ağcaşar mahallesinde iddiaya göre A.A.'ya ait olduğu öğrenilen müstakil evin bahçesindeki saman balyaları alev aldı. Alevlerin eve sıçramasıyla yangın büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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