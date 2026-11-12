Kayseri Talas'ta park halindeki Mercedes'in motoru alev aldı, itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde park halindeki bir otomobil motoru kısmından alev aldı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 06 FH 0418 plakalı Mercedes marka otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Polis ekipleri yanan otomobilde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı