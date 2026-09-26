Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey-kardeş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey-kardeş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir ikamette ağabey ile kardeşi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı ağabey ve kardeşini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından evde ve evin bahçesinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşeğiyle 25 ili gezip 18 bin köy çocuğuna kitap ulaştırdı! 'Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede'

Hayalini eşeğinin sırtına yükledi! 25 ili köy köy dolaştı
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

Emekli eyleminde canına kıymak istemişti: Acı haber hastaneden geldi
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu

Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu

Sevgilisinden ayrılan genç yatağında ölü bulundu
İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak

İran barış için adımı attı: ABD'ye 7 günlük şartlı teklif
Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat

Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce! Yazıya dikkat