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Kayseri Melikgazi'de zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra tutuklandı

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Kayseri Melikgazi'de zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra tutuklandı
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Kayseri Melikgazi'deki mezarlıkta 9 Ekim 2023'te kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili, 3 yıl sonra belirlendi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesindeki soruşturmayla M.C.D. gözaltına alınıp tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra bulundu.

9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu tespit edildi. Kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık ifadeleriyle olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen M.C.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlara çıkarılan M.C.D.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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