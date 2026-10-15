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Kayseri Melikgazi’de unlu mamul satan işyerinde çıkan yangın yandaki dükkana sıçradı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Sivas Caddesi’ndeki unlu mamul satan bir işyerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki dükkana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve unlu mamulleri satışı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, yandaki dükkana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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