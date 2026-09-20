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Kayseri Melikgazi'de motosiklet ile mobilet çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de motosiklet ile mobilet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Kayseri Melikgazi'de Yunus Emre Caddesi'nde motosiklet ile mobiletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis kaza yerinde inceleme yaptı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet ile mobiletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet mahallesi Yunus Emre caddesi üzerinde 38 ARR 679 plakalı mobilet ile 38 AKC 585 plakalı motosiklet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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